Langedrag er nominert til gjev pris

Langedrag som ligger i høyden nær Tunhovd øverst i Numedal er kjent for hele Norge gjennom TV-programmer og har i tillegg mange besøkende i form av turister og leirskoleelever.

Gården med alle dyrene driver med en lang rekke fagfelt som gir dem mulighet til å tilby lærlingeplasser innen både naturbruk, dyrehold og turisme.

Buskerud fylkeskommune har nominert fire bedrifter til årets lærebedrift. Se samtlige nominasjoner her.

Langedrag har i løpet av de siste tre år hatt tre til fem lærlinger i sving de siste tre årene.

I fylkeskommunens statutter heter det at prisen kan deles ut til de som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger.

Det legges ved i begrunnelsen for nominasjonen at Langedrag fyller kravene og at de tar oppgaven sin på alvor. Allsidighet i elevenes utdanning er også nevnt. Tildelingen skjer i hovedutvalg for utdanning tirsdag 10. januar.

