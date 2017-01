Redningshunder i aksjon på Dagali

Norske Redningshunder Numedal og Midtre Hallingdal Lag arrangerte sin årlige øvelse for redningshunder på Dagali i helga. Her ble det arrangert øvelser og godkjenningsprøver for lavinehunder. Hundene blir godkjent i tre grader; A, B og C.

– C-kurs krever fire dager ute i vinter. Der var det én hund som fikk godkjent nå. En annen hund tok B-kurs, og besto de tre første dagene av kurset. Der kreves det seks dager, forteller Frode Haraldseth i Norske Redningshunder Numedal og Midtre Hallingdal Lag.

Norsk Luftambulanse var også med på øvelsen på lørdag. De var med for å trene på søk og det ble lagt opp en ukjent oppgave med fire savnede personer med bruk av sender og mottaker. Det ble da brukt hunder på bakken. De fikk også trent på å redde ut personer fra skredområder.

Det ble også arrangert øvelser for søk med hund fra scooter.

– Det er noe som fungerer bra i dårlig vær, forklarer Haraldseth.